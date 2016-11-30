أهم الأخبار
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فيديو| النص الكامل لمداخلة «السيسي» مع عمرو أديب
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حدث بالفعل | صاحب مخبز بشبرا الخيمة يوزع العيش «مجانا»
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في ذكري مرور «57 عاما»| السد العالى..حكاية شعب
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«بوابة أخبار اليوم»تنشرالتفاصيل الكاملة لـ«هجوم العريش»
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الداخلية تستجيب لمبادرة «أخبار اليوم»..أسبوع للانضباط من ١١ لـ ١٧ فبراير
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عاجل| كلاوديو رانييري يفوز بجائزة أفضل مدرب 2016
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إنفوجرافيك || ننشر خريطة مصادر توفير مصر لاحتياجاتها البترولية
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كواليس 3 محاولات فاشلة لاغتيال المستشار «ناصر بربري» قاضى إعدام مرسي
أخبار مصر
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فيديو| النص الكامل لمداخلة «السيسي» مع عمرو أديب
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بث مباشر .. السيسي فى إتصال تليفوني مع الاعلامي عمرو أديب
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صور| الخطوط الفرنسية تبدأ أولى رحلاتها من مبنى 2 بمطار القاهرة
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«بوابة أخبار اليوم»تنشرالتفاصيل الكاملة لـ«هجوم العريش»
-
الداخلية تستجيب لمبادرة «أخبار اليوم»..أسبوع للانضباط من ١١ لـ ١٧ فبراير
-
والدة شهيد كمين المطافئ: "عاوزة أروح سينا أكل كبد اللي قتل ابني"
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الإمارات تدين حادث العريش الإرهابى وتؤكد دعمها لمصر فى مكافحة الإرهاب
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راشد: مد فترة عمل لجنة تسيير أعمال «المصري للغرف السياحية» 3 أشهر
حوادث
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ضبط 6 أسلحة نارية غير مرخصة و154 طن سكر مدعم في حملة أمنية بقنا
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مصرع راكب وإصابة 13 آخرين في حادث بطريق "السويس – القاهرة"
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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالمنيا
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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 10 متهمين بالتظاهر وقتل شرطيين
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إخلاء سبيل مشرفة دار الأورمان بطلة «فيديو التعذيب»
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انفجار عبوة ناسفة على الطريق الساحلي بالعريش.. ولا إصابات
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كواليس 3 محاولات فاشلة لاغتيال المستشار «ناصر بربري» قاضى إعدام مرسي
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مقتل شخص في خصومة ثأرية بالبحيرة
محافظات
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محافظ قنا يدين الحادث كمين "المطافي" الإرهابي
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صور| قرية "قاويشة " تبكي شهيد تفجير كمين "المطافي" الإرهابي
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صور| والد شهيد كمين العريش بمطروح فخور بنيل ابني للشهادة
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بالتنسيق مع الرقابة الإدارية..توزيع 600 كرتونة دجاج بـ30 جنيها للكيلو
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مجازاة 29 طبيبًا و17 فنيًا وممرضًا بمستشفى تلا
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تغطية خليجي "الكبايشة والدمانة" بــ15 مليون جنيه في الشرقية
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«قاويشة» تبكي شهيدها أمين الشرطة.. وأسرته: حرموه ولاده منه
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أستاذة بـ«طب الزقازيق» رئيسا للجمعية المصرية للمخ والأعصاب
اقتصاد
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فيديو| وزير المالية: 16 يناير بدء الترويج للسندات الدولارية بالخارج
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«البحر الأحمر» تستعرض خطة الموارد المائية بالمحافظة
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الزاوية لتكرير النفط الليبي تحذر من دخول المنطقة الغربية في إظلام تام
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"رجال الأعمال" : قرار 800 صادم وحكم بالإعدام على الملاحة البحرية
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إنفوجرافيك || ننشر خريطة مصادر توفير مصر لاحتياجاتها البترولية
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البحرين تستضيف اجتماع اللجنة الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في مارس المقبل
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درويش يبحث في برلين أوجه التعاون في مجال تصنيع السيارات
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رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مع وكيل وزارة الخارجية الألمانية
فن
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"أوس أوس" بـ 2 مليون متابع على "انستجرام"
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11 نجما يضيؤون حفلات "فبراير الكويت 2017" في دورة النخبة والأصالة
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صور| "صاحبة السعادة" تقدم حلقة خاصة بعنوان "الخواجة مصري".. الاثنين والثلاثاء
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الأربعاء.. طارق لطفي ضيف "الستات مايعرفوش يكدبوا"
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إلغاء المؤتمر الصحفي لـ «شريهان» وتحويله إلى احتفالية
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الثلاثاء.. وزير الثقافة يضع حجر الأساس لـ"مسرح مصر" بوسط القاهرة
منوعات
المرأة والطفل
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8 ملايين مصرية تعانين من العنف سنويًا
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وداعاً لعلامات تقدم العمر .. «الفيلر» الحل السحري لوجه مشرق
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7 تطعيمات إضافية ضرورية لطفلك.. تعرفي عليها وعدد جرعاتها
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القومي للمرأة: جهود حثيثة لتنمية حي الأسمرات وتحسين ظروفها المعيشية لها ولأسرتها
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وصفة طبيعية لنمو الشعر بسرعة.. فيديو
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3 أخطاء تجعل «عطرك» لا يدوم كثيرا
صحة وطب
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«الصيادلة»: لا صفة قانونية للجنة الحراسة القضائية على النقابة
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توقيع بروتوكول لدعم الخدمات الطبية بالمناطق النائية بالوادي الجديد
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الصحة: صرف الأنسولين المركز خلال أيام دون تحمل المواطن أي أعباء إضافية
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مبادرة صحة الأم والطفل تواصل فعالياتها بالفيوم وبني سويف
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«القومي للسكان» يواصل فعاليات مبادرة "صحة الأم والطفل" بالفيوم وبني سويف
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«قومي السكان» يدرب الرائدات الريفيات على التثقيف الصحي والسكاني «الأربعاء»
علوم وتكنولوجيا
رياضة
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شاهد..عبد الحفيظ يعلن التعاقد رسميا مع نجم الزمالك
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شاهد.."كابيتانو الأهلي"يكشف حقيقة اعتزاله الكرة..ويؤكد لن أعتذر لـ "كوبر"
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شاهد..صالح جمعه يعلنها صراحة:"أنا مكمل مع الأهلي حتى آخر الموسم"
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مباراة الكأس أمام الاولمبي يحدد موعد سفر الزمالك للإمارات
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عاجل | رمضان صبحي على أعتاب أندرلخت البلجيكي | فيديو
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بالفيديو .. مصطفي فتحي معرض للعقوبة من رئيس الزمالك لهذا السبب
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صاحب جائزة "بوشكاش "لم يخطر في بالي التويج من قبل الفيفا
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بالفيديو .."كريستيانو رونالدو" عام 2016 هو الأفضل في حياتي ومسيرتي الكروية
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4 جوائز لأحفاد الفراعنة في الابداع الرياضي بدبي
توك شو
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السيسي: ضبطنا 1000 طن متفجرات بسيناء وفجرنا ألاف الأطنان تحت الأرض
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فيديو| السيسي: إحباط 53 عملية إرهابية قبل "11/11" لإسقاط مصر
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السيسي: سيناء بها 41 كتيبة تضم 25 ألف جندي
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مدير وكالة الأنباء الألمانية: الشرطة تصدت لهجوم المساعيد وقتلت5|فيديو
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السيسي: عمليات سيناء حاليا تساوي حجم الاستعدادات لحرب 67
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بث مباشر .. مداخلة الرئيس السيسي مع عمرو أديب
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بالفيديو..هاني الناظر: من يقول إن مصر الأولى في مرض السرطان «مُخرف»
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عضو "الأمن القومي بالنواب": "التنظيمات الإرهابية تحتضر"
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فيديو| مواطن يستغيث بالشرطة بعد دهس ابنته
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