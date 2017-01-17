أهم الأخبار
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تفاصيل تقاضي مستشار وزير المالية لـ«الضرائب العقارية» رشوة ٤ ملايين جنيه
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امرأة من أبرز المرشحين لتولي حقيبة اقتصادية.. وأداء اليمين الأسبوع المقبل
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عاجل | مصر تهزم اوغندا بهدف "السعيد" بأمم افريقيا
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عاجل | شاهد..مصر تتقدم على اوغندا بهدف "السعيد" في الشوط الثاني بأمم افريقيا
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العالم في صور| نساء العالم يتظاهرن ضد «ترامب»
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عاجل| القبض على مستشار وزير المالية لتقاضيه رشوة 4 ملايين جنيه
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كواليس 16 ساعة من المعاناة عاشها ركاب قطار «أسوان – القاهرة»
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الليلة.. المنتخب يخشى سموم عقارب أوغندا
أخبار مصر
-
تفاصيل تقاضي مستشار وزير المالية لـ«الضرائب العقارية» رشوة ٤ ملايين جنيه
-
امرأة من أبرز المرشحين لتولي حقيبة اقتصادية.. وأداء اليمين الأسبوع المقبل
-
صور | بوابة أخبار اليوم تنعى الزميل علاء عيد مدير تحرير مجلة آخر ساعة
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معهد الفلك: هزة أرضية بقوة 4 ريختر في القاهرة والجيزة
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رئيس الوزراء يواصل مشاوراته ويلتقي لبنى هلال.. واليمين الأسبوع القادم
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الأوقاف: بدء الاختبارات التحريرية النهائية لمسابقة الإيفاد في رمضان ..الثلاثاء
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أعضاء اللجنة الدينية بالنواب: ندعم الأزهر في مواجهة الإرهاب
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الداخلية تصدر قرارا بتعديل رسوم استخراج بطاقات الرقم القومي
حوادث
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الأحد.. محاكمة "أبو إسماعيل" وآخرين في حصار محكمة مدينة نصر
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أسماء| ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قوة أمنية بـ«العريش»
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اصطدام قطار بسيارة نقل على مزلقان بطوخ دون إصابات
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النيابة تبدأ التحقيق مع مستشار وزير المالية في قضية الرشوة
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محاكمة تأديبية لـ 3 مدرسين بعد وفاة طالبة بنجح حمادي
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براءة 7 متهمين في أحداث تظاهر بالمنيا
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ضبط شخصين بحوزتهما ٢٠ كيلو بانجو بالشرقية
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ننشر تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين بـاقتحام قسم حلوان"
محافظات
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القوات المسلحة تفتتح "الراعي الصالح" أقدم كنيسة في السويس بعد ترميمها
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حكاية قرية أطلق عليها قلعة صناعة "الكتان"
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سفيرة السويد في زيارة خاصة لجبل السلسلة بأسوان
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محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفي بليبيا
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صور| ضبط 130 طن أرز شعير داخل مخزن تاجر حبوب بالبحيرة
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خطأ جديد بامتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا
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وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى ملوي بتكلفة ١٢٧ مليون جنيه
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إطلاق مبادرة «سوهاج العطاء» لدعم مرضى الأورام..الإثنين
اقتصاد
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ارتفاع طفيف في أسعار الخضراوات في سوق العبور
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أسعار اللحوم بالأسواق.. الكندوز بـ140جنيهًا والضأن بـ80
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أسعار الدواجن بالسوق المصري .. البلدي 20 جنيهاً والبيضاء بـ22
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ننشر أسعار السلع الأساسية بالمحافظات
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خبير اقتصادي: فرض ضرائب على أرباح البورصة حق أصيل للدولة
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سحر نصر توقع برتوكول تعاون مع مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا ..غدا
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منظمو الرحلات :تزايد حجم الحجوزات السياحية الهولندية والبلجيكية إلى مصر
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الحوض العائم بترسانة السويس يستقبل أول سفينة بعد توقفه بسبب الصيانة
فن
منوعات
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شاهد| أول تعليق للدكتور "علي جمعة" على "السنجل مازر"
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العالم في صور| نساء العالم يتظاهرن ضد «ترامب»
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تعرف على أسعار الأجهزة الكهربائية في "الإنتاج الحربي"
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50 صورة ترصد أهم اللحظات في حفل تنصيب ترامب
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بيل كلينتون ينظر بإعجاب لإيفانكا ترامب..وهيلاري تضبطه|ِصوروفيديو
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إدفع 250 ألف دولار و«اتغدا» مع حرم الرئيس
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صحة وطب
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الفيروسات الكبدية: علاج مريض من فيروس سي يحمي ثلاثة آخرين
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وزير الصحة يطلق حملة للفحص وعلاج 5,5 مليون مواطن من فيروس سي
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المجلس القومي للسكان يوقع اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي..«الأحد»
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«الصحة» تبدأ حملة المسح الطبي الشامل لفيروس «سي» من الصعيد
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نقيب الصيادلة: أؤيد قرارات عمومية اتحاد المهن الطبية الـ11
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وزير الصحة يزور المنيا لإطلاق المسح الشامل لفيروس سي..السبت
علوم وتكنولوجيا
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جوجل تطلق تحديثًا للتطبيق مخصص للاتصال الضعيف بالإنترنت
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فيديو| أخر تسريب لهاتف هواوي «P10» المرتقب
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6 علماء يدخلون تجربة المريخ فوق فوهة بركان بهاواي
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فيديو| 11ميزة مذهلة بتطبيق «واتس اب».. تعرف عليها
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آبل تواجه كوالكوم «قضائيًا» بسبب الممارسات الاحتكارية
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سيسكو: تجار التجزئة يتحركون ببطء تجاه التحول الرقمي
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مرتضى يطالب جماهير الزمالك بالتسامح مع باسم مرسي
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بالفيديو ..باسم: مرتضى منصور أفضل رئيس نادٍ .. وسنفوز على الأهلي
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بالصور .. جماهير الزمالك تسخر من أفعال "كارلوس سالوم"
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شاهد | جماهير الجابون تحتفل بفوز مصر على أوغندا | صور
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كوكا وسعد سمير يخضعان لكشف المنشطات
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نبيه : هدفنا الأساسي من المباراة الـ3 نقاط وأرضية الملعب عاملا سلبيا
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الهواري : نواجه غانا بهدف الصدارة .. ومنتخبنا قوي
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بالفيديو .. مفاجأة احمد ناجي: شريف إكرامي سليم ولم يكن مصاب
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عمرو موسى: هل اختلط الأمر وأصبحت آسيا هي التي تتحدث عن العولمة؟
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فيديو.. رئيس جامعة المنصورة ينفي منعه لنائبة البرلمان من ممارسة عملها
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محمد صبحي يهدى نصف مكتبته لـ"بائعة الكتب"
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فيديو.. فرغلي: ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه سببها الفساد المستشري في الدولة
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"بائعة الكتب".. 74 عاماً وتقيم على رصيف جامعة القاهرة منذ 7 سنوات
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معتز الدمرداش: ماما كريمة أم لكل المصريين وعزائها بمثابة تكريم
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معتز الدمرداش: "شرفتينى ورفعتي راسي وأخذت منك النموذج والمثل الأعلى"
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صور..كولكشن جديد لـ "عبايات" ٢٠١٧
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