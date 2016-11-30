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القاهرة - 09 يناير 2017

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انفراد| 50 صورة ترصد أسماء ضيوف أشرف عبد الباقي في 'عيش الليلة'

انفراد| 50 صورة ترصد أسماء ضيوف أشرف عبد الباقي في "عيش الليلة"

صور| كوكبة فنية ورياضية بزفاف شقيق الفنانة صابرين

صور| كوكبة فنية ورياضية بزفاف شقيق الفنانة صابرين

الألبوم الكامل لقران ابنة الإعلامي عمرو الليثي

الألبوم الكامل لقران ابنة الإعلامي عمرو الليثي

العالم في صور | رالي داكار .. ملتقى هواة السباقات الوعرة

العالم في صور | رالي داكار .. ملتقى هواة السباقات الوعرة

حضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

حضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

صور | قداس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية المرقسية

صور | قداس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية المرقسية

صور | بالورود والهتافات الحارة.. الأقباط يستقبلون السيسي في الكاتدرائية

صور | بالورود والهتافات الحارة.. الأقباط يستقبلون السيسي في الكاتدرائية

فيديو وصور| نص كلمة «السيسي» باحتفالية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

فيديو وصور| نص كلمة «السيسي» باحتفالية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية