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القاهرة - 04 فبراير 2017

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صور| محمد نور يحتفل بأجازة نصف العام في «السخنة»

صور| محمد نور يحتفل بأجازة نصف العام في «السخنة»

صور| يسرا وهالة صدقي وصبري فواز بمؤتمر «مهرجان الأقصر»

صور| يسرا وهالة صدقي وصبري فواز بمؤتمر «مهرجان الأقصر»

صور| محمد الريفي يغني «هيجنني» بحفل المنصورة

صور| محمد الريفي يغني «هيجنني» بحفل المنصورة

صور| السيسي يفاجئ طلاب الكلية الحربية فجر اليوم ويشاركهم التدريبات

صور| السيسي يفاجئ طلاب الكلية الحربية فجر اليوم ويشاركهم التدريبات

صور| الهضبة وتامر حسني يخطفان الأضواء بزفاف ابنة عمرو الليثي

صور| الهضبة وتامر حسني يخطفان الأضواء بزفاف ابنة عمرو الليثي

شاهد | رسائل شديدة اللهجة لمصر فى لقاء الكاميرون وغانا | فيديو

شاهد | رسائل شديدة اللهجة لمصر فى لقاء الكاميرون وغانا | فيديو

إحباط محاولة تفجير 9 عبوات ناسفة بشمال سيناء

إحباط محاولة تفجير 9 عبوات ناسفة بشمال سيناء

«الزراعة» تناقش عدم استغلال المياه الجوفية في الظهير الصحراوي

«الزراعة» تناقش عدم استغلال المياه الجوفية في الظهير الصحراوي