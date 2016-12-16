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القاهرة - 01 يناير 2017

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صور| سميرة سعيد تظهر بإطلالة رائعة في رأس السنة

صور| سميرة سعيد تظهر بإطلالة رائعة في رأس السنة

صور| الليثي وهدى وصوفينار يشعلون «الكريسماس» في سيتي ستاز

صور| الليثي وهدى وصوفينار يشعلون «الكريسماس» في سيتي ستاز

صور| وائل جسار نجم حفل رأس السنة في «الكونراد»

صور| وائل جسار نجم حفل رأس السنة في «الكونراد»

بالصور.. تامر حسني ورامي جمال يغنيان سويا بحفل «ريتز كارلتون»

بالصور.. تامر حسني ورامي جمال يغنيان سويا بحفل «ريتز كارلتون»

صور| مي سليم تتألق بحفل «الكريسماس» في شرم الشيخ

صور| مي سليم تتألق بحفل «الكريسماس» في شرم الشيخ

صور| إيهاب توفيق يحتفل مع جمهوره بـ«الكريسماس» في الفورسيزون

صور| إيهاب توفيق يحتفل مع جمهوره بـ«الكريسماس» في الفورسيزون

صور| مي سليم تصل شرم الشيخ استعدادا لحفل «الكريسماس»

صور| مي سليم تصل شرم الشيخ استعدادا لحفل «الكريسماس»

صور| راغب علامة يشغل بورتو شرم الشيخ بأغانيه المميزة

صور| راغب علامة يشغل بورتو شرم الشيخ بأغانيه المميزة