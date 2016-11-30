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القاهرة - 29 يناير 2017

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صور| «لامبرجيني» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صور| «لامبرجيني» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تشييع جثمان الشهيد 'أيمن كتات' من مسجد سيدي جابر بالإسكندرية

تشييع جثمان الشهيد "أيمن كتات" من مسجد سيدي جابر بالإسكندرية

صور| عمرو عبد الجليل ودنيا يحتفلان ببدء تصوير «البارون»

صور| عمرو عبد الجليل ودنيا يحتفلان ببدء تصوير «البارون»

فيديو وصور| الرئيس السيسى يوقف موكبه لسماع شكوى مسنة بأسوان

فيديو وصور| الرئيس السيسى يوقف موكبه لسماع شكوى مسنة بأسوان

بالصور | الساحر يجذب رواد معرض الكتاب

بالصور | الساحر يجذب رواد معرض الكتاب

صور زيارة السيسي لمصنع كيما باسوان

صور زيارة السيسي لمصنع كيما باسوان

ناشرون عالميون يتجولون بمعرض الكتاب لشراء حقوق الترجمة

ناشرون عالميون يتجولون بمعرض الكتاب لشراء حقوق الترجمة

صور مشاركة السيد الرئيس بالجلسة الاولي من المؤتمر الوطني الدوري للشباب باسوان

صور مشاركة السيد الرئيس بالجلسة الاولي من المؤتمر الوطني الدوري للشباب باسوان