أهم الأخبار
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ما لا تعرفه عن قضاة «مصرية تيران وصنافير»
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وثائق ومستندات تاريخية.. «34» دفعًا قانونيًا لمحاميي «مصرية تيران وصنافير»
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إنفوجرافيك| مسار «تيران وصنافير» في المحاكم
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بالفيديو .. ماذا قال الشارع بعد الحكم بمصرية "تيران وصنافير" ؟
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صور |حيثيات حكم تأييد بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"
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ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالمحافظات .. السكر بـ15 جنيها
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بالفيديو .. السيسي: مصر تعد من أعلى الدول لتوفير نسب العائد على الاستثمار في العالم
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خمسة أسئلة محرجة ردت عليها منى زكي : ضربت راجل .. وهذا ما أفعله بمفردي في "الأسانسير"
أخبار مصر
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النواب: ما نشر حول تصفية مواطنين من سيناء خلال احتجازهم عار عن الصحة
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راشد يتوجه لإسبانيا للمشاركة بفعاليات معرض سياحي دولي
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وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن قيمة الشهادة بمصلحة الأمن العام
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إقلاع أولى رحلات «الاتحاد» من مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة
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«أدعم نقيبك» تطالب «المحامين» بتكريم هيئة الدفاع في «تيران وصنافير»
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شيخ الأزهر: مستعدون لدعم زوجات الدبلوماسيين ثقافيًا وعلميًّا من خلال دورات تدريبية
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رئيس الوزراء يلتقي الرئيس البيلاروسي
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"نحو إعلام أفضل".. دورة لمسئولي الفرعيات في نقابة المهن التعليمية
حوادث
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تأجيل محاكمة آية حجازي ومتهمي جمعية بلادي لـ19 يناير
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طالب يتزعم عصابة لسرقة شقة والده بحدائق القبة
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نقل 25 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم
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ما لا تعرفه عن قضاة «مصرية تيران وصنافير»
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مصرع شخص وإصابة 4 أثناء سرقتهم كابلات الكهرباء بالمنيا
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حريق بأكشاك ملابس يمتد إلى مدرسة مغلقة بالمنيا
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ضبط شخصين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
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ضبط 10 بنادق خرطوش بحوزة شخصين بالقليوبية
محافظات
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وزير الزراعة يوافق على إنشاء محطة وقود على أملاك الدولة بسوهاج
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صور| رئيس هيئة دان مشن: الأوربيون لديهم فوبيا من الإسلام
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مدير أمن البحيرة يفاجأ مركز شرطة أبو حمص بزيارة تفقدية
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حملات لإزالة الإشغالات وتجميل الشوارع بجرجا والمراغة
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محافظة الفيوم و«دعم اتخاذ القرار» يبحثان آليات وتفعيل سبل التعاون
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بالصور| تسيير 30 سيارة لبيع المواد الغذائية بالبحيرة بأسعار اقتصادية
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رئيس جامعة المنيا يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الهندسة والآداب
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انطلاق فعاليات القافلة السكانية الاجتماعية الشاملة بقرية النصر بمركز القنطرة غرب
اقتصاد
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صندوق النقد : "ترامب" يصعد باقتصاد أمريكا والنفط يهبط بنمو السعودية خلال2017/2018
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الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات وغرفة صناعة الدواء يعقدان مؤتمرا الثلاثاء
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صندوق النقد: أمريكا وألمانيا الأكثر نمواً..والأرجنتين والسعودية ضمن الأقل في 2017
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"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون جنيه
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انطلاق المؤتمر التمهيدي لفعاليات سيتي سكيب 2017 غداً الثلاثاء
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سحر نصر:ندعم إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل
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ملاك الحزام الأخضر: وزير الإسكان تأخر عن حل أزمتنا منذ 2016
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لأول مرة تخصيص كامل دخل " بازار " باكايرو فيستفال لعلاج مصابي الحروق
فن
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صور | بدء عزاء كريمة مختار بمسجد الشرطة
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محمد هنيدي: شريف إسماعيل مخرجا لـ "عنترة ابن ابن ابن ابن شداد" بدلا من أحمد المهدي
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رانيا يوسف: «مصر الجديدة» خارج سباق رمضان المقبل
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فيديو| هالة صدقي تجري اختبار قياس الأمومة لإنجي وجداني في "السفيرة عزيزة"
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شاهد| انتصار تثير الجدل برأيها في مسألة "الزوجة الثانية"
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بالفيديو| " أحمد بدير" في موقف صعب.. بعد مصرية "تيران وصنافير"
منوعات
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طائرة المستقبل «أسرع من الصوت 21 مرة».. وتطير من لندن لنيويورك في 20 دقيقة
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في عيد مولده الـ65| الملك فؤاد الثاني يستقبل أول أحفاده
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غضب السعوديين بعد إثبات مصرية تيران وصنافير.. وأخرون «يجب احترام القضاء»
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بعد قسمه بتقديم الاستقالة.. مصطفى بكري في حالة صمت بعد حكم «تيران وصنافير»
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صور| نشطاء «فيسبوك» لمالك عدلي: " تسلم يا أبو بهية"
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«العريفي» يهدد مصر بعد حكم تيران وصنافير.. وسعوديين "أمنعوه من نشر سمومه"
المرأة والطفل
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الطفولة والأمومة تبدأ تنفيذ حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
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7 إطلالات مختلفة لشعرك طوال الأسبوع.. فيديو
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4 مشروبات تشعرك بالدفء أيام البرد
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النباتات ذات الألوان الداكنة تعتبر منجما لمضادات الأكسدة
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البرجر ورقائق البطاطس تتسبب في «غيبوبة غذائية»
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عصير الليمون وزيت الزيتون لإزالة الهالات السوداء حول العين
صحة وطب
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الصحة: ضبط أدوية غير مسجلة في صيدلية بالدقهلية
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الاكتئاب قد يشكل نفس خطورة البدانة والكوليسترول على مرضى القلب
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المشي 10 آلاف خطوة يوميا يساعد على التمتع بصحة جيدة
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"فيروس سى ... بين الوقاية والعلاج" في ندوة بالمنيا
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اختيار رئيس المراكز الطبية المتخصصة كأفضل تنفيذي عربي لعام ٢٠١٦
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نائب وزير الصحة تستعرض دور الأئمة في التوعية بمفهوم الأسرة الصغيرة
علوم وتكنولوجيا
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جولة قضائية جديدة بين آبل وسامسونج
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واتس اب: نظام التشفير يمنع التطفل الحكومي على المستخدمين
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فيديو|«spaceX» تتجاوز أزمتها وتطلق صاروخًا للفضاء
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اتصال: صناعة البرمجيات المصرية « منجم ذهب »
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تكنولوجيا الجيل الخامس الأفضل لصناعة الروبوتات الأكثر ذكاءً
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توقيع اتفاق لتصنيع أول جهاز تتبع آلي للمركبات مصري 100%
رياضة
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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين كوت ديفوار وتوجو
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بث مباشر.. مباراة مصر والبحرين في مونديال فرنسا لليد
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باسم علي يواصل التدريبات التأهيلية
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حسام غالي يكتفي بأداء التدريبات البدنية في مران الأهلي
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بث مباشر.. مباراة كوت ديفوار وتوجو في أمم إفريقيا
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الأهلي يحذر لاعبيه : 100 ألف جنيه غرامة التصريحات الإعلامية
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السويسرى فيدرير يتأهل لثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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مدينة بورت جنتيل تتعرض لسقوط أمطار غزيرة قبل مران المنتخب الاخير استعدادا للقاء مالي
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روبن يمدد عقده مع بايرن حتى 2018
توك شو
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فيديو| شوقي السيد: لا يحق للبرلمان مناقشة حكم «تيران وصنافير»
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خالد علي: مبروك يا شعب مصر تيران وصنافير مصرية
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بالفيديو .. اللاوندي : زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر تعزز التعاون الثنائي بين البلدين
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بالفيديو .. القاضي : مصر بصدد تصنيع أول تاب وموبايل مصري "اللؤلؤة"
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بالفيديو .. الزغاريد والنشيد الوطني عقب حكم "مصرية تيران وصنافير"
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بالفيديو.. المرور: كثافات مرورية مرتفعة على معظم الطرق بالقاهرة والجيزة
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بالفيديو .. الأرصاد: استمرار تحسن الطقس حتى آخر الأسبوع
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رئيس مجلس النواب ضيفا فى برنامج "مساء dmc"
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فيديو| لحظات القبض على متهمين بالرشوة وتجارة الأعضاء
مجتمع
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صور| تكريم إيهاب توفيق ولطفي وروجينا لدعمهم السياحة المصرية
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صور| دياب يغني «غمازات والعوو» لطلاب «طب القاهرة»
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صور| فادية عبد الغني تشارك المخرجة «لينا» الاحتفال بعقد قرانها
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صور| أهل الفن والرياضة والإعلام بحفل انطلاق «dmc»
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صور| نجوم الفن في الكويت استعدادا لحفل تنشيط السياحة المصرية
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صور| إيهاب خورشيد يحتفل بخطوبة نجلته مع الأهل والأصدقاء
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صور| خالد سليم وأسامة منير يحضران زفاف «مينا وساندار»
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صور| آلاكوشنير ترقص على أنغام العسيلي والليثي بزفاف «أحمد وملك»
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صور| إيهاب توفيق وقمر وشيبة يغنون سويا بزفاف شقيق محمد نور