أهم الأخبار
-
صرف المقررات التموينية لشهر يناير و 7 جنيهات سعر كيلو السكر
-
"الأطباء" تطالب رئيس مجلس النواب بتعديل قانون "المهن الطبية"
-
تعيين العقيد تامر محمد الرفاعي متحدثا عسكريا
-
ملايين البشر تتحدي «الإرهاب» وتحتفل بـ«الكريسماس» | صور
-
العالم في صور| 30 صورة ترصد احتفالات العالم بـ«رأس السنة الجديدة»
-
شاهد | مارادونا يحتفل برأس السنة فى حمام السباحة
-
حصاد 2016 في محاكمات المعزول محمد مرسي
-
صور| مصر تحتفل بالعام الجديد على سفح «الأهرامات»
أخبار مصر
-
الكويت تدرس إعادة بدل السكن المخصوم من المعلمين الوافدين وتطبيقه بالتعاقدات الجديدة
-
التعليم العالي: تطبيق التجربة الإنجليزية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة
-
"مستقبل وطن": قانون الاستثمار الجديد خطوة هامة تساهم في تحسين الاقتصادية
-
وزير النقل يلتقي سفير كوريا الجنوبية لبحث التعاون في مشروعات المترو
-
نقابة النسيج: إعلان نتائج مكتب "وارنر" لتطوير الصناعة فبراير المقبل
-
غادة والي: الترامادول يحتل المرتبة الأولى بين المخدرات عام 2016
-
الكهرباء: استثمارات محطة السويس الحرارية بلغت حوالي 5,6 مليار جنيه
-
مصرللطيران: تسيير رحلة جديدة لـ أسمرة ..و٣٠٪ تخفيضًا على رحلات جوانزو
حوادث
-
التحقيق خلال ساعات مع الأمين العام السابق لمجلس الدولة
-
بدء رابع جلسات محاكمة وزير الري الأسبق بتهمه إهدار المال العام
-
تأجيل دعوى إلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات مجلس الإدارة لـ 8 يناير
-
2 فبراير الحكم في دعوى بطلان قرار حل جمعية أنصار السنة المحمدية
-
تأجيل طعن «أحمد ناجى» على حبسه عامين لـ 2 أبريل
-
بعد قليل الحكم في قضية "خلية الوراق الإرهابية "
-
وصول وزير الري الأسبق لحضور جلسة محاكمته بتهمة إهدار المال العام
-
اليوم.. جلسة خاصة لمحاكمة المتهمين بغرق «مركب الرشيد»
محافظات
-
ضبط طن من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في مغاغة بالمنيا
-
وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس
-
سانت كاترين تستقبل 1254 سائحا خلال 24 ساعة
-
المصريون ينفقون على رحلاتهم الخارجية ضعف واردات مصر من السياحة
-
"قرية "الطيبة" بالشرقية تودع شيهدها بالدموع
-
التأمين الصحي والارتقاء بالتعليم والصرف الصحي حلم الأسوانيين في 2017
-
أسوان "قبلة المشاهير" تحتفل برأس السنة على خجل
-
قنا المحافظة الأولى في زراعة القصب تهدد بالتخلي عنه في الموسم القادم
اقتصاد
-
الكويت: مؤسسة "بيت الزكاة" الجهة الوحيدة لإقامة المشروعات الخيرية بمصر
-
وزير التخطيط: تفعيل منظومة الكارت الذكي للوقود في 2017
-
عاجل| «الاستثمار» تبدأ في إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد
-
استقرار سعر الدينار الكويتي عند 58.78 جنيه
-
صرف المقررات التموينية لشهر يناير و 7 جنيهات سعر كيلو السكر
-
أسعار الذهب في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا
-
19 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية أكتوبر 2016
-
وزير التخطيط:استكمال تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة خلال 2017
فن
منوعات
-
2016 .. ضرب رقما قياسيا كأكثر الأعوام ارتفاعا في درجة الحرارة منذ 137 عاما
-
ملايين البشر تتحدي «الإرهاب» وتحتفل بـ«الكريسماس» | صور
-
العالم في صور| 30 صورة ترصد احتفالات العالم بـ«رأس السنة الجديدة»
-
صور| مصر تحتفل بالعام الجديد على سفح «الأهرامات»
-
صور| ألعاب نارية وكرنفالات في احتفالات العالم بـ«رأس السنة»
-
بث مباشر| احتفالات برج خليفة بالعام الجديد
المرأة والطفل
صحة وطب
-
وزير الصحة: رفع أجر نوبتجيات التمريض بمستشفى الإسماعيلية.. و300 سيارة إسعاف تدخل الخدمة
-
"حياة للتنمية": إنشاء مستشفى الأورام الخيري بسيناء يدخل حيز التنفيذ
-
وفد الجالية المصرية بأمريكا يشيد بإمكانات مستشفى شفا الأورام في الأقصر
-
مصر تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتوقيعات دعم مرضى السرطان معنويا
-
خبير «مصري- ألماني» يجري 10 جراحات لمرضى الحول البصري
-
بالصور..مستشفي الهرم نظمت ورشة عمل لمناظير الركبة
علوم وتكنولوجيا
-
الإمارات الأولى عربيا والـ 41 عالميا فى الازدهار والابتكار العلمى
-
فيديو| «السحرة الـ 10» يهزون عرش الأندرويد في 2016
-
فيديو| مذنب يضيء سماء الأرض بمناسبة العام الجديد !
-
اكتشاف ثغرة جديدة «تربك» هواتف آيفون
-
واتس اب يتوقف على ملايين الهواتف بداية 2017..تعرف عليها
-
آبل تخفض إنتاج هواتف آيفون مع بداية 2017
رياضة
-
مؤمن سليمان يخوض تحديا جديدا مع سموحة
-
الفرعون المصري أفضل لاعب في روما عام 2016
-
اليوم.. مصر والمغرب في الجولة الثانية للبطولة العربية للسلة
-
اقبال كبير على سحب استمارات عضوية مركز شباب الجزيرة
-
حمادة طلبة يكشف وجهته المقبلة
-
شباب الأهلي يكتسح المقاصة بثلاثية في دوري الجمهورية
-
جائزة«أفضل نادٍ 2016» للأهلي باستفتاء أخبار الرياضة
-
الأهلي يهزم الزمالك 37-30 فى "قمة "كرة اليد
-
شاهد | مارادونا يحتفل برأس السنة فى حمام السباحة
توك شو
-
بالفيديو.. عضو بـ"طاقة بالنواب" يطالب بإلغاء منظومة الكروت الذكية للوقود
-
رئيس مجلس الدولة الأسبق:اتهام أمين المجلس بالرشوة سابقة لم تتكرر..فيديو
-
الصحة: أدوية الأمراض المزمنة لن تخضع لزيادة الأسعار..فيديو
-
الفيديو.. "المرشدين السياحيين": إشغالات الفنادق بالبحر الأحمر بلغت 38% في الاحتفالات أعياد الميلاد
-
المرور: سيولة بكافة الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى.. فيديو
-
الأرصاد: تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة..فيديو
-
فيديو| علي ربيع: «هرفع شعري فوق في 2017»
-
فيديو| محمد رمضان: «أي حد يشوفني في الشارع بيحضن على طول»
-
فيديو | نجلاء بدر: أنا أكتر واحدة عملت أدوار خيانة
مجتمع
-
صور| سميرة سعيد تظهر بإطلالة رائعة في رأس السنة
-
صور| الليثي وهدى وصوفينار يشعلون «الكريسماس» في سيتي ستاز
-
صور| إيهاب توفيق يحيي ثاني حفلاته في رأس السنة
-
صور| «كريسماس» أحمد جمال في «لو باساج»
-
صور| وائل جسار نجم حفل رأس السنة في «الكونراد»
-
صور| محمد عدوية يحيي حفل الكريسماس في «ذا سبوت»
-
بالصور.. تامر حسني ورامي جمال يغنيان سويا بحفل «ريتز كارلتون»
-
صور| مي سليم تتألق بحفل «الكريسماس» في شرم الشيخ
-
صور| «بحبك يا صاحبي» أحمد سعد تشعل «كريسماس سوفتيل»