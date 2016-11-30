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القاهرة - 16 يناير 2017

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تكريم المخرج والاعلامي جمال عبد الناصر في المهرجان المصري الجزائري المغربي بشرم الشيخ

تكريم المخرج والاعلامي جمال عبد الناصر في المهرجان المصري الجزائري المغربي بشرم الشيخ

'الإدارية العليا' ترفض طعن الحكومة المصرية على بطلان اتفاقية 'تيران وصنافير'

"الإدارية العليا" ترفض طعن الحكومة المصرية على بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

العراق: مواصلة تطهير المناطق المحررة من «داعش» شرقي الموصل

العراق: مواصلة تطهير المناطق المحررة من «داعش» شرقي الموصل

صور| أهل الفن والرياضة والإعلام بحفل انطلاق «dmc»

صور| أهل الفن والرياضة والإعلام بحفل انطلاق «dmc»

«الإفتاء» يشيد بجهود الجيش والشرطة في مواجهة الجماعات الإرهابية بسيناء

«الإفتاء» يشيد بجهود الجيش والشرطة في مواجهة الجماعات الإرهابية بسيناء

مؤتمر الاهرام الاقتصادي تحت رعاية شريف إسماعيل

مؤتمر الاهرام الاقتصادي تحت رعاية شريف إسماعيل

الأمطار تغرق شوارع البحيرة.. و«المحافظة» تعلن الطوارئ |صور

الأمطار تغرق شوارع البحيرة.. و«المحافظة» تعلن الطوارئ |صور

صور| «الأمطار» تضرب محافظة الإسكندرية

صور| «الأمطار» تضرب محافظة الإسكندرية