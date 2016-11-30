أهم الأخبار
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نجاد البرعي لـ "بوابة أخبار اليوم": أنا ممنوع من السفر .. ولا أعلم السبب
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تعرف على حكاية "كأس عبدالصمد" أحد أندر مقتنيات متحف الفن الإسلامي
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هيئة الدفاع عن الجماعة: ننتظر نشر الحكم في الجريدة الرسمية
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صور| رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب
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«الأرصاد»: طقس «الجمعة » بارد.. والصغرى في القاهرة 9 درجات
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فيديو جراف | سلوا قلبي .. سيد حجاب يصف حال المصريين بالشعر الحلمنتيشي
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رئاسة الجمهورية: جولة تفقدية للسيسي بمدينة أسوان..بالصور
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فيديو| الرئيس السيسي يوقف موكبه بأسوان ليصافح عدد من المواطنين
أخبار مصر
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إنشاء أول قسم شرطة نموذجي بالعاصمة الإدارية الجديدة
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«التأمينات» توضح قواعد صرف منحة الوفاة
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أبو الغيط يبحث التحضيرات للاجتماع الوزاري للمنتدى العربي - الروسي
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رئيس الوزراء يشيد بدور وزارة الشباب والرياضة في رفع الوعي الثقافي للنشء
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علام: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم للمسلمين في الصين
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"رئيس وزراء اليابان" يستقبل الوفد المصري المشارك بسفينة شباب العالم
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وزير الصحة يتفقد مستشفى أسوان العام بعد تطويرها
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تعرف على حكاية "كأس عبدالصمد" أحد أندر مقتنيات متحف الفن الإسلامي
حوادث
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تخفيف حبس متهم بالتظاهر بإمبابة وائتلاف ممتلكات الدولة لعامين
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تأجيل محاكمة 9 من عناصر الإخوان بأحداث ديرمواس بالمنيا
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منعوها من حضور زفاف صديقتها فانتحرت
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نجاد البرعي لـ "بوابة أخبار اليوم": أنا ممنوع من السفر .. ولا أعلم السبب
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الحبس 6 أشهر لمالك شركة مصر للاستثمار العقاري لاتهامه بالنصب
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الحبس عام لـ4 متهمين بالبلطجة
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49 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي خلال 10 أيام
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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 2540 قرص مخدر لـجدة
محافظات
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صور| رئيس المحلة يحرر بلاغا ضد مستشفى خاص لإلقاء نفايات طبية بمناطق سكنية
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تحصين 14 ألف و 325 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة
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محافظ الغربية ومدير الأمن يكرمان أهالي الشهداء بالمحلة
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وزيرا الري والتموين يشهدان الاحتفال بحصاد إنتاج محصول مشروع القمح بالتبريد بالتل الكبير
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جنوب سيناء تحتفل بعيد الشرطة بحضور المحافظ وقيادات الأمن
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انتهاء مارثون الشهادة الإعدادية بالإسكندرية دون شكاوى
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تفاصيل وشروط برنامج "تكافل وكرامة" بندوة في المنيا الأحد القادم
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«تعليم المنيا»: إعلان نتيجة الابتدائية الأحد المقبل
اقتصاد
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تجار: مصر تتلقى عروضا من 13 موردا في مناقصة قمح
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تكريم أفضل 50 سيدة تأثيرا فى مؤسسات الأعمال الاثنين القادم
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الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير القطاع الخاص الأردني بمنحة بقيمة 55 مليون يورو
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البورصة تربح 9.8 مليار جنيه فى ختام تعاملات الأسبوع
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4 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
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انطلاق مؤتمر والمعرض الدولي الأول للطاقة في مصر "إيجبس2017"
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باركيندو: استثمار قطر بروسيا يعزز علاقات أوبك بغير الأعضاء
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الانتهاء من الترتيبات النهائية لجدول أعمال اللجنة العليا بين مصر ولبنان
فن
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فيديو| محمد ممدوح: سعيد أن "بشتري راجل" أول بطولاتي في السينما
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نبيل الحلفاوي ينعي سيد حجاب بـ :" المُعلم صديق العمر"
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طرح فيلم "بشترى راجل" في عيد الحب 14 فبراير
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فيديو| خالد يوسف :" لن أنسى جرأة سيد حجاب في اعتصام وزارة الثقافة"
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بالصور والفيديو| عمرو موسى والنمنم في جنازة «سيد حجاب»
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سياسيون وفنانون وكتاب وشعراء في جنازة الشاعر سيد حجاب
منوعات
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مواطن يمني يطلق مبادرة للحفاظ على بيئة اليمن من آثار الحرب
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سائقو رئاسة الوزراء الإسرائيلية: «إحنا مش سواقين تاكسي لأولاد نتانياهو»!
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تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت البنزين لـ «الملاكي والتوكتوك»
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صور| الرئيس السيسي يطمئن على الأوقية المضادة للرصاص للجيش .
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فيديو| الرئيس السيسي يوقف موكبه بأسوان ليصافح عدد من المواطنين
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توقيع «سرابيط الخادم» للكاتبة ثناء رستم
المرأة والطفل
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«قومي السكان»: استراتيجيات وطنية للطفولة والأمومة.. وتفعيل خط ساخن للمعاقين
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صور| يسرا عبدالرحمن تقدم إكسسوارات الشتاء من الفوم
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بدء فعاليات مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب فبراير القادم
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«شعرك بينور في الضلمة».. أحدث صيحات موضة الشعر في صيف 2017 |صور
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6 أطعمة هامة لنمو الشعر ومنع تساقطه.. صور
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8 نصائح تجعل طفلك «عبقري»
صحة وطب
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٤ مشروبات لتهدئة ضربات قلبك
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إطلاق المؤتمر الأول لمرضى أورام محافظات الدلتا..اليوم
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الحمى الصفراء تقتل 40 شخصا بالبرازيل
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نقيب الصيادلة: وزير الصحة فقد المهنية وترك مصلحة الدولة بسبب صراع شخصي
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الصحة: 5 محاور لخفض معدل الإنجاب إلى 3,1 طفل لكل سيدة بحلول 2020
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«قومي السكان» يناقش الاستفادة من مكلفات الخدمة العامة بالإسماعيلية
علوم وتكنولوجيا
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أدوات جديدة من فيسبوك لمساعدة المستخدم بإدارة معلوماته الشخصية
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علماء يتوصلون إلى أنسب الأيام لولادة العباقرة !
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فيديو| بلاك بيري تطلق الهاتف «الزئبق» 25 فبراير
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الأحد.. الجلسة النهائية للجنة تحكيم مسابقة «طموح»
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انطلاق مؤتمر الرؤية الحاسوبية وتحليل الصور بالقاهرة السبت
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فيديو| ابتكار أول روبوت « صحفي » في العالم
رياضة
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عاجل |انطلاق مباراة مصر وعمان في نصف نهائي كأس العالم العسكرية
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عاجل| بث مباشر ..مباراة مصر وعمان في نصف نهائي كأس العالم العسكري
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تعرف على تفاصيل الجلسة الخاصة بين البدري و كوليبالي
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وزير الرياضة: قدمنا مستوى رائع أمام غانا ومبادرة "من حقك تشاهد" حققت نجاحا ملحوظا
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كوليبالي يكشف دور مارتن يول في انتقاله للأهلي
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كوليبالي: أتمنى فوز الفراعنة باللقب الإفريقي.. حزين لخروج الأفيال
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مهاجم الأهلي: جاهز لمواجهة الزمالك في القمة السوبر
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الزمالك يقدم مباراة صيد المحلة الودية ساعة عن موعدها
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سليماني كوليبالي: فضلت الأهلي على ريال مدريد
توك شو
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«الشناوي» ناعيا سيد حجاب: كتب لمصر فقط ولم ينافق أحدا |فيديو
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«الصحة والسكان»: كفر الشيخ الأولى في الهجرة غير الشرعية للأطفال |فيديو
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فيديو| الري : زراعة القمح بالتبريد يحقق الأمن الغذائي لمصر
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بالفيديو..الإسكان: استثمارات الوزارة زادت من 16 إلى 37 مليار جنيه
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فيديو.. هريدي: العلاقات التونسية المصرية تحتاج إلى دفعة
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لحظة وصول رئيس الوزراء إلى معرض الكتاب..فيديو
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عضو بالتأهيل الرئاسي للشباب: أهالي الصعيد يشعرون باهتمام الدولة..فيديو
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"تليميتر" مصري الصنع لرصد منسوب المياه في شبكة الري| فيديو
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الأرصاد تطالب المسافرين بالتحرك بعد انقشاع الشبورة المائية..فيديو
مجتمع
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صور| عيد ميلاد المخرج محمد حجازي يجمع متقال وطارق عبدالحليم
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صور| عرض «القرد بيتكلم» يجمع كارمن ونور ودياب.. وغياب «واكد»
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صور| الفخراني وسميحة أيوب وسويدان يختتمون مبادرة «مصر المواجهة»
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صور| مدحت صالح يغني باحتفالية «أحلى بلد بلدي» لتنشيط السياحة
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صور| شاهين وهايدي موسى ورنا سماحة يحتفلون بعيد ميلاد مينا عطا
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صور| جيهان السادات وميرفت أمين تفتتحان معرضا للفن التشيكيلي بالأوبرا
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صور| أنغام تغني «نص الدنيا» بحفل الجمعية الدولية للأورام
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صور| كارول سماحة تتألق بحفل أحد شركات المحمول بمشاركة «فاهيتا»