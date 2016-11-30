أهم الأخبار
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عاجل| السيسي للاعبي المنتخب: فزتم بتقدير الشعب واحترام العالم رغم النتيجة
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لقطة اليوم | مصر قبل ساعات من نهائي أفريقيا: «فيها حاجة حلوة»
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«السيسي» يطالب لاعبي المنتخب ببذل قصارى جهدهم للدفاع عن اسم مصر
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سر أسطورة الثراء في شارع وول ستريت بأمريكا
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شاهد| القوات المسلحة تدعم المنتخب بـ«بنعشقها»
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صور| «يارا» تهدي الفراعنة «مفتاح» الفوز على الكاميرون
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«الشعبي» يكتسح دراما رمضان.. مي وسمية ومكي في المقدمة
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خطة وزارة التربية والتعليم لدعم منشآت التعليمية فى الصعيد
أخبار مصر
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عاجل| السيسي للاعبي المنتخب: فزتم بتقدير الشعب واحترام العالم رغم النتيجة
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السفارة الأمريكية: "تقدموا أيها الفراعنة"..والبريطانية: "بنشجع مصر"
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سفارة فرنسا بالقاهرة تشجع المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية|فيديو
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في «الأخبار» الإثنين| السيسى يوجه بانتظام الكهرباء فى الصعيد والمناطق النائية
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صور| شباب البرنامج الرئاسي ينظمون فعالية لمشاهدة مباراة المنتخب
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«السيسي» يطالب لاعبي المنتخب ببذل قصارى جهدهم للدفاع عن اسم مصر
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الأوقاف ترفع الإيقاف عن خطيب واقعة عصام الحضري
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السيسي يجرى اتصالا بالمنتخب الوطني ويحثهم على الفوز بالبطولة الإفريقية
حوادث
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مصرع هارب من حكم بالسجن المؤبد في تبادل إطلاق نار مع الشرطة
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مصرع سيدتين وشاب بالشيخ زويد ووسط سيناء
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ضبط أسلحة وأقراص مخدرة بحوزة سائق وعاملين في قنا
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مصرع شاب وإصابة آخر فى تجدد خصومة ثأرية بقنا
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إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط /سوهاج
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ضبط إخواني احتكر أطنان من السلع الغذائية المدعمة بالقليوبية
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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل عامل بالبحيرة
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تجديد حبس مستشار وزير المالية وصاحب شركة وزوجته في اتهامهم بقضية رشوة
محافظات
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محافظ الإسكندرية يدشن معارض " معا ضد الغلاء " للسلع المخفضة
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الخادم الملكي يستقبل زواره مجانًا.. بأمر الوزير
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حلم جديد يتشكل في قلب رمال مطروح
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الحزن يسيطر على مواطني الفيوم عقب الخسارة من الكاميرون
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الحزن يخيم على قرى ومدن كفر الشيخ بعد خسارة المنتخب
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رضا في «الشارع السيناوي» عقب أداء الفراعنة المشرف
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الحزن يسيطر على أهالي البحيرة.. والمحافظ يشاهد النهائي مع أهالي دمنهور
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أهالي قرية اللاعب المحترف "محمد صلاح": فخورون به وبلاعبي المنتخب
اقتصاد
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جمعية المصدرين: إنشاء 12 مركزا لوجيستيا بأفريقيا خلال الـ3 سنوات المقبلة
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الإبقاء على تراخيص شركات العمالة لمدة 5 سنوات بقانون العمل الجديد
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سر أسطورة الثراء في شارع وول ستريت بأمريكا
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الزراعة والتموين يبحثان دعم صناعة الدواجن..غدا
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ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 265. 24 مليار دولار
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غرفة الأخشاب : توقعات بنمو الطلب المحلى بقطاع الأثاث 10%
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" الزراعة" تقاعس الشركات في توريد حصصها المقررة السبب في أزمة الأسمدة
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الانتهاء من أعداد إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا
فن
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شاهد| القوات المسلحة تدعم المنتخب بـ«بنعشقها»
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شراكة بين "النهار" و"cbc" و"تي فيجن" في الدراما لمدة 3 سنوات
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صور| «يارا» تهدي الفراعنة «مفتاح» الفوز على الكاميرون
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«الشعبي» يكتسح دراما رمضان.. مي وسمية ومكي في المقدمة
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حسن الشافعي يكشف سر علاقته بـ«ميسي»
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صور | صابر الرباعي ضيف برنامج "ميكس ميوزك" مع خالد سليم على قناة دبي
منوعات
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لقطة اليوم | مصر قبل ساعات من نهائي أفريقيا: «فيها حاجة حلوة»
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بعد 13 سنة خدمة لـ«فيسبوك».. العالم يهرب إلى «تويتر»
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عالم فلك: مصر على أعتاب نهضة علمية فلكية وفضائية
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فيديو| تشجيع الأطفال على الدراسة بـ «الرقص»
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في اليوم العالمي للسرطان.. مشاهير تغلبوا عليه وآخرون قاوموا حتى الموت
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رئيس جامعة القاهرة ينعي ضحايا أتوبيس نويبع
المرأة والطفل
صحة وطب
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أول مارثون للجري للتوعية بأمراض القلب في أسوان
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محافظ الإسكندرية يرأس اجتماع لجان حماية الطفولة بحضور نائب وزير الصحة
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تدريب ٩٠٠ طبيب وممرضة على خدمات الصحة المدرسية
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نائب وزير الصحة تناقش حقوق الطفل والختان بالإسكندرية
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تكريم الفنان محمد صبحي خلال المؤتمر الثاني لزراعة القوقعة
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نائب وزير الصحة تجتمع بلجان حماية الطفولة وإقليمي السكان بالإسكندرية
علوم وتكنولوجيا
رياضة
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بالفيديو .. مرتضى يشيد بنجوم المنتخب ويكرر انتقاده لكوبر
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شاهد .. السفير البريطاني : أتمنى أن تصبح انجلترا مثل مصر وتصل للنهائيات
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مدرب اسود الكاميرون : قدمنا أداءً جيداً ونستحق اللقب عن جدارة
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عظيمة : خسرنا بطولة وكسبنا جيل قادر على الصعود للمونديال
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رسميا .. عصام الحضري أفضل حارس مرمى في البطولة الإفريقية
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المنتخب الوطني الأول إفريقيا والـ 24 عالميا رغم خسارة البطولة الإفريقية
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أبو ريدة " عن خسارة اللقب الإفريقي" شكرا رجال مصر وننتظركم بالمونديال
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شاهد .. عمرو وردة : حاولنا الفوز بالبطولة ولكنها إرادة الله
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حازم الهواري : نعتذر للشعب المصري على خسارة لقب أمم إفريقيا واللاعبين لم يقصروا
توك شو
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فيديو| نقابة الصيادلة: إلغاء الإضراب والوقفة غدًا
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نائب مدير أمن الجيزة ضيف «الأمن للجميع» بصوت العرب.. الأربعاء
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«شعبة الدواجن»: مشكلة الأسعار متراكمة.. والحكومة لا تستجيب لمطالبنا
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برلماني يكشف تفاصيل تبرع مواطن مصاب بالإيدز بالدم 3 مرات لمعهد ناصر |فيديو
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عالمة فلك تتنبأ بفوز مصر على الكاميرون بهدفين |فيديو
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«التعليم»: آليات جديد للرقابة على المدارس الخاصة والدولية في تحصيل المصروفات.. فيديو
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بالفيديو.. والدة عصام الحضري تدعو للمنتخب بالتوفيق والفوز بالكأس
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تعرف على ما ستفعله لميس الحديدي لو فاز المنتخب ببطولة أفريقيا
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وكيل الأوقاف يعلق على إمام «خطبة الحضري»: لست متعصبا وأتابع الدوري الإنجليزي
مجتمع
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صور| «وسط البلد» يتألقون بختام مهرجان «لايف ستايل»
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صور| أحمد زكريا وفاتن الحلو يشاركان بحفل قناة «abc»
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صور| وزراء ومشاهير بمبادرة «اطمن على نفسك» لمحاربة «فيروس C»
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صور| شيبة وبوسي ودينا نجوم حفل «منتصف العام» في «الفيرمنت»
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صور| محمد نور يحتفل بأجازة نصف العام في «السخنة»
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صور| إقبال جماهيري بأولى حفلات «حماقي» في المنيا