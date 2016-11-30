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القاهرة - 05 فبراير 2017

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شاهد| القوات المسلحة تدعم المنتخب بـ«بنعشقها»

شاهد| القوات المسلحة تدعم المنتخب بـ«بنعشقها»

خلال افتتاح مجمع الاستثمار بسوهاج

خلال افتتاح مجمع الاستثمار بسوهاج

انطلاق ماراثون الدراجات الرياضية بأسيوط

انطلاق ماراثون الدراجات الرياضية بأسيوط

فيديو| أمريكي يضرم النار في جواز سفره احتجاجاً على قرار «ترامب»

فيديو| أمريكي يضرم النار في جواز سفره احتجاجاً على قرار «ترامب»

صور| محمد نور يحتفل بأجازة نصف العام في «السخنة»

صور| محمد نور يحتفل بأجازة نصف العام في «السخنة»

صور| يسرا وهالة صدقي وصبري فواز بمؤتمر «مهرجان الأقصر»

صور| يسرا وهالة صدقي وصبري فواز بمؤتمر «مهرجان الأقصر»

صور| محمد الريفي يغني «هيجنني» بحفل المنصورة

صور| محمد الريفي يغني «هيجنني» بحفل المنصورة

صور| السيسي يفاجئ طلاب الكلية الحربية فجر اليوم ويشاركهم التدريبات

صور| السيسي يفاجئ طلاب الكلية الحربية فجر اليوم ويشاركهم التدريبات