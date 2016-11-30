أهم الأخبار
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الوفد الروسي يختبر يقظة أمن مطار القاهرة بمحاولات لتهريب دوائر كهربائية
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شاهد.. " عشاء لبناني" لنجوم المنتخب على شرف أبوريده | صور
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حرب «التغريدات» تشتعل بين واشنطن وطهران
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بعد تعويم الجنيه: الدولار المجنون يغرق المهرجانات السينمائية في دوامة الأزمات
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شاهد.. صلاح في صراع قوي وتاريخي على لقب هداف أمم أفريقيا 2017
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البرلمان يصوت على الوزراء الجدد «دون مناقشات»
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صور| قصة«علي»الياباني الذي حرق ابنه البوذي جثته: شيد مسجدا ولم يكتب وصيته
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«بشرة خير».. نتائج تجارب القومى لبحوث المياه حول قمح التبريد « إيجابية»
أخبار مصر
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الوفد الروسي يختبر يقظة أمن مطار القاهرة بمحاولات لتهريب دوائر كهربائية
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10 وزراء مرشحون للخروج من الحكومة أبرزهم المجموعة الاقتصادية
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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات السياحة العراقية
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البرلمان يصوت على الوزراء الجدد «دون مناقشات»
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"النجار" مديرًا لمركز الأوقاف لمكافحة الإرهاب والتطرف
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ننشر أسماء المصابين في حادث طريق نويبع
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الصحة: 7 وفيات و 45 إصابة في انقلاب أتوبيس نويبع
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خبير: التعديل الوزاري لاستمرار تنفيذ خطة 2030
حوادث
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التصريح بدفن جثة طفلة ضحية خلافات والديها في المنيا
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ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالمنيا
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ضبط مخبزين هربا 3 أطنان دقيق مدعم للسوق السوداء بالغربية
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مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا
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بالأسماء: 10 ضحايا و38 مصاباً حصيلة حادث أتوبيس رحلات نويبع | فيديو
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مصرع وإصابة 50 طالبًا في انقلاب أتوبيس رحلات بنويبع
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يشنق نفسه داخل منزله بالبحيرة
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مصرع 6 وإصابة 44 آخرين بحادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق نويبع الدولي
محافظات
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الجيزة: محطات المياه الرئيسية تعمل بصورة طبيعية
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السبت.. انطلاق مؤتمر الشباب بكفر الشيخ بمشاركة 2000 شاب
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القليوبية في أسبوع.. افتتاح مشروعات بـ 63 مليون جنيه.. وجامعة بنها الرابعة بين جامعات مصر
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جامعة الإسكندرية تنعي طلابها الذين توفوا في حادث انقلاب الحافلة بجنوب سيناء
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صناع القرار السياحي في أوكرانيا يتعهدون بزيادة عدد السائحين لمليون سائح
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التحقيق مع خطيب جمعة بالسويس تحدث عن الحضري
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ننفرد بنشر صور حادث أتوبيس نويبع
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فريق طبي يتوجه إلى "دهب" لإنقاذ ضحايا حادث نويبع
اقتصاد
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"المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" تعقد صالونها الشهري الاثنين
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المجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعقد مؤتمره الثاني مايو القادم
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تدفقات الخام الخفيف على آسيا قد تدفع الأسعار بالمنطقة للهبوط
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الخارجية الصينية: 20 من قادة العالم أكدوا حضورهم منتدى "الحزام والطريق"
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المكتب الاقليمي لبنك التنمية الإفريقي يباشر مهامه رسميا في تونس
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شركة كونتور غلوبال تختتم جولة تمويل ديون طويلة الأمد بقيمة 195 مليون دولار
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جنرال اليكتريك وبوينج وأوراكل يشكلون تحالفا لدعم فرض ضريبة حدود
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تونس تأمل برفع إنتاج الفوسفات لنحو مثليه مع انحسار الاحتجاجات
فن
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بالفيديو.. أحمد الفيشاوي: أنا عمري ما كنت نجم شباك زي محمد رمضان
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منى الشاذلي تعرض فيديو لـ"أحمد الفيشاوي" يضع يده في فم الأسد
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الأقصر الإفريقي يكرم محمود عبد العزيز ونيللي كريم وكاريوكا و الحضري ضيف شرف
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صور| ندوة مسلسل "جراند أوتيل" بمعرض الكتاب
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بعد تعويم الجنيه: الدولار المجنون يغرق المهرجانات السينمائية في دوامة الأزمات
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حوار| هند صبري: أتردد على طبيب نفسي.. وتجاربي جميلة مع ظافر العابدين
منوعات
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جريمة على شواطئ «فقس» السلاحف
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صور| تكريم فريق السلة للفتيات بنادي الشيخ زايد الرياضي
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نشطاء عن عصام الحضري.. « الحراسة طاقة.. مش سن في بطاقة» |فيديو
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«فيديو» احتفالات لاعبي المنتخب تصل إلى 5 مليون مشاهدة
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فيديو| عروسان يدخلان حفل زفافهما بـ «موتوسيكل»
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استعادة قطعتين أثريتين.. تاريخنا «المسروق» يواصل العودة من بريطانيا
المرأة والطفل
صحة وطب
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52.5 % من حالات السرطان الجديدة في فلسطين من الإناث
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السبت.. إطلاق مبادرة اطمن على نفسك لمحاربة فيروس سي
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خاص.. نقيب الصيادلة: وزير الصحة السبب في فشل اجتماع شركات الأدوية
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نائب وزير الصحة والسكان تطلق مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" من السويس
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الصحة توافق على طرح عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
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30 قافلة طبية من حملة إبصار بمحافظات الصعيد في فبراير ومارس
علوم وتكنولوجيا
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حظر السفر يبث الرعب بين شركات التكنولوجيا الناشئة بأمريكا
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آبل تبتكر ساعة ذكية تعمل ببطارية تدوم ١٨ ساعة !
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«جوجل بلاي» يطرح تطبيقًا لضبط نسب الفيتامينات بالجسم
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سامسونج تطلق خدمة جديدة للدفع الإلكتروني عبر أجهزة أندرويد
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فيديو| جوجل تكشف عن الروبوت الأسرع «هاندل»
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رئيس «أوبر» يستقيل من المجموعة الاستشارية لترامب !
رياضة
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زمالك 2001 يسحق إمبابة بخماسية نظيفة
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زمالك 2000 يهزم صيد المحلة بالدوري
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هاني زادة يسافر الإمارات بصحبة بعثة الكرة بالزمالك
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احمد مرتضي يتفقد ملعب مباراة السوبر بالامارات
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رسميا .. الزمالك تسلم تأشيرات السفر للإمارات
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هاشتاج "شيكابالا" يساند اللاعب عقب استبعاده من قائمة الزمالك
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باسم مرسي : يتراجع ..تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ .."مكنش قصدي"
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سفير مصر بالجابون : وصول مشجعين ليلة المباراة لمؤازرة الفراعنة أمام الاسود
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شاهد.. " عشاء لبناني" لنجوم المنتخب على شرف أبوريده | صور
توك شو
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بالفيديو.. تعرف على سر "حلق" أحمد الفيشاوي
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فيديو| داعية سلفي يطالب بتطبيق حكم "الردة" على إيناس الدغيدي
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فيديو| خبير سياحي: الموسم المقبل سيشهد رواجا في حجم السياحة الصينية
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بالفيديو.. غدا الإعلان عن طرح أراضي جديدة للاستثمار بالعاصمة الإدارية
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بالفيديو.. وزير التموين:الدعم النقدي لن يتحقق إلا بعد انتهاء تنقية البطاقات
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برلماني: "النواب" اعتمد خطة تطوير بولاق القديمة ومنطقة صفط اللبن
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فيديو| عبد الغني: «الحضري» رُغم سنه.. مازال لديه الطموح
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بالفيديو. خناقة بالكراسي بين داعية وباحث بسبب معرض الكتاب
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صور| يسرا وهالة صدقي وصبري فواز بمؤتمر «مهرجان الأقصر»
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صور| إقبال جماهيري بأولى حفلات «حماقي» في المنيا
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صور| أبوزيد وعمرو مصطفى وساندي يفتتحون أحد محال التجمع الخامس
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