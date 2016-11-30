أهم الأخبار
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ننشر شروط ومواعيد التقديم لوظائف وزارة العدل
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استعادة قطعتين أثريتين.. تاريخنا «المسروق» يواصل العودة من بريطانيا
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«غرف الهروب».. بيوت للرعب على الطريقة الأوروبية
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أخبار الخميس| دعم نقدي للتلميذ اليتيم.. وتوفير السلع بسعر موحد
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«خادم الحرمين» يفتتح «الجنادرية» في ليلة سعودية مصرية تاريخية رائعة
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أحمد عيد يتوقع فوز المنتخب الوطني 2/صفر على نظيره البوركيني
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سكين «الرقابة الإدارية».. تحصد المخالفات بالمجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية
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مشهد مؤثر فى المنتخب .. مروان يبكى واللاعبون يعاهدونه باللقب
أخبار مصر
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السياحة: بدء قبول توثيق عقود العمرة وإصدار الضوابط منتصف فبراير
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ننشر شروط ومواعيد التقديم لوظائف وزارة العدل
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مصر تدين الاعتداء على الفرقاطة السعودية في البحر الأحمر.. وتتابع تداعيات الحادث باهتمام
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ننشر التعديلات المقترحة في قانون الإجراءات الجنائية
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أخبار الخميس| دعم نقدي للتلميذ اليتيم.. وتوفير السلع بسعر موحد
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طرح 30 أتوبيسًا جديدًا لنقل الركاب بين المحافظات خلال أيام
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«الأوقاف» تحذر المواطنين من الوقوع في «فخ النصابين»
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الخارجية: مصر تدعم كل جهد يستهدف تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
حوادث
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سكين «الرقابة الإدارية».. تحصد المخالفات بالمجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية
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قبول استئناف سيدة صينية على حبسها بتهمة إدارة شقة للقمار
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إضاءة برج القاهرة ومجمع التحرير احتفالا بعيد الشرطة الـ65
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مصدر أمني: إطلاق سراح المقبوض عليهم بمحيط النادي الأهلي
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عامل يطعن زوجته بـ«مطواة» داخل محكمة القاهرة الجديدة
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ضبط 7 مخابز بالبحيرة سرقوا دقيق مدعم بقيمة 1.6 مليون جنيه
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الحبس عامين لشقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقارى لاتهامه بالنصب
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مدير أمن البحيرة: تكثيف الخدمات على الطريق الزراعى لمواجهة تهريب السلع الغذائية
محافظات
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الكشف عن إصابة 48 من العاملين بقطاع الصحة في الوادي الجديد بـ«فيروس سي»
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بعد الترويج العالمي لها.. زيارة الرئيس السيسي «بشرة خير» للسياحة في أسوان
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صور| محافظ البحيرة يفتتح معرض المنتجات المصرية والسورية بدمنهور
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افتتاح المؤتمر الدولي لجمعية صعيد مصر لمرضى السكري بالأقصر
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هيئة قناة السويس تستقبل وفدًا من المعهد العالي للهندسة بالعبور
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محافظ المنوفية يغلق مخزن لحوم مجهولة المصدر
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محافظ الأقصر يشارك في ماراثون للمشي
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استمرار حملات الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر
اقتصاد
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"الفيدرالي الأمريكي" يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية
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5 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب في السوق المحلية
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"التصديري للأثاث": نستهدف تحقيق صادرات بنحو 400 مليون دولار خلال العام الجاري
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سوسن أبو طالب رئيسا لمجلس إدارة "المحاريث والهندسة"
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البنك المركزي: 19.9 مليار جنيه تراجعًا في حجم الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي
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مجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتى ضمن مشروع تنمية سيناء
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البنك المركزي : ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 2.2 تريليون جنيه
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برلماني ينتقد رفع أسعار السلع الأساسية للمرة الثالثة خلال 4 أشهر
فن
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عمرو يوسف يبدأ تصوير "بخط أيدي"
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أحمد عيد يتوقع فوز المنتخب الوطني 2/صفر على نظيره البوركيني
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مخرج «ياباني أصلي»: تعمدت وضع نهاية مفتوحة للفيلم "علشان الجمهور مايزعلش"
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مؤلف "ياباني أصلي": استغرقنا 8 سنوات في صناعة الفيلم
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الطرابيشي :مهرجان طابا للموسيقي وتنشيط السياحة سينافس موازين وجرش لجذب النجوم
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فيديو| محمد الشرنوبي يتألق بغناء «عارفة» في صاحبة السعادة
منوعات
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استعادة قطعتين أثريتين.. تاريخنا «المسروق» يواصل العودة من بريطانيا
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«غرف الهروب».. بيوت للرعب على الطريقة الأوروبية
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كاتب «خمسة خصوصي» من أطهر مكان في العالم : ربنا ينتقم لي
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دار نشر كتاب « خمسة خصوصي» تعتذر « غلطنا وإحنا ولاد النهاردة»
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فيديو| للمرة الثانية .. عالمة أبراج تتوقع فوز المنتخب اليوم
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العثور علي مقبرة الكاتب الملكي «خونسو» في «الخوخة»
المرأة والطفل
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"قومي المرأة" و"صعيد مصر" ينظمان ندوة للتوعية بمرض السكر لسيدات الأقصر |صور
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مايا مرسي توقع بروتوكول مع مركز أدهم بالجامعة الأمريكية
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دراسة: عدم تناول وجبة الإفطار يزيد من مخاطر الإصابة بالبدانة
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دراسة:نساء هولندا يفضلن العمل بدوام جزئي
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فريق «كورال هليوبوليس مصر الجديدة» يشارك في احتفالية ذكرى استشهاد «غاندي»
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صحة أسيوط تنظم ورشة عمل تثقيفية لتوعية المرأة
صحة وطب
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«القومي للسكان» يدرب طلاب الجامعات على تنمية مجتمعاتهم
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«الصحة»: اعتماد 6 مستشفيات بالجودة اليابانية
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الصحة توفر 313 دواء ناقصا و38 أخرى لا بديل لها أبرزها منع الحمل
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الصحة : بدء علاج ٢٤٠ مريض بفيروس سي كشف عنهم المسح الشامل بالمنيا
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التزام تاريخي من قبل رؤساء الدول الأفريقية بالنهوض بالتطعيمات
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الصيادلة تخطر قسمي قصر النيل والسيدة زينب بتنظيم وقفة احتجاجية 6 فبراير
علوم وتكنولوجيا
رياضة
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ركلات الترجيح تحسم نصف نهائى الفراعنة والخيول بأمم إفريقيا
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مصر تتعادل مع بوركينافاسو 1/1 فى الوقت الاضافي الاول
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الشوط الثانى : مصر تتعادل مع بوكينافاسو 1/1 والفريقان يلجآن للإضافى
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صدمة | كهربا يغيب عن المباراة الأخيرة للفراعنة بأمم إفريقيا
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مصر تتقدم على بوركينا فاسو بصاروخ صلاح
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شاهد..نجوم الأهلي يشاهدون المنتخب أمام بوركينا فاسو بأمم افريقيا
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الشوط الأول| تعادل سلبي بين مصر وبوركينا فاسو
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انطلاق مباراة مصر وبوركينا فاسو
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بالصور|" غرفة ملابس المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو
توك شو
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مدير مركز إعداد القادة: مصر مليئة بالكوادر القادرة على القيادة
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عكاشة: "الوزير منصب سياسي وليس وظيفي"
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«نايل كروز» في ضيافة معرض الكتاب على شاشة النيل الدولية «الخميس»
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وزير البترول الأسبق بـ "كلام معقول" على راديو مصر
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الشيخ صالح كامل فى حلقات جديدة من برنامج «السوق»
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فيديو| محافظ الإسكندرية :حل أزمة القمامة بالمحافظة خلال 6 شهور
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فيديو| الإسكان: لن يتم توصيل المرافق للمنازل المخالفة بالمحافظات
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فيديو| الخدمات الحكومية: الوزراء يركبون سيارات "موديل 98" لترشيد الاستهلاك
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فيديو| كثافات مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة
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صور| نجوم الفن بحفل تكريم محمد سلطان في الأوبرا
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صور| عزاء والدة الإعلامي محمد علي خير بـ«عمر مكرم»
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صور| محمد حماقي يشارك بحفل إطلاق أحد الهواتف الجديدة
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صور| ليلى علوي تتحدث عن «الماء والوجه الحسن» بمهرجان الفيلم
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صور| حماقي يغني «نفسي أبقى جنبه» لـ«خالد ومي» بحفل زفافهما
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صور| تكريم محمد صبحي وأنوشكا وسميحة أيوب بالأوبرا
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صور| آلا كوشنير تتألق داخل أحد المراكب النيلية
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صور| ختام مهرجان «طابا هايتس» بتوقيع الريفي وأوكسانا