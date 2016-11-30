أهم الأخبار
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دعوة «مطيعة» فتحت لها أبواب السماء فأوقف الرئيس موكبه واستمع لشكواها
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فيديو وصور | فرحة عارمة في الشارع المصري عقب الفوز على المغرب
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عاجل| السيسي يستهل زيارته لإثيوبيا بلقاء نظيره الكيني
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صور| عناوين فوز مصر فى مواجهة المغرب على السوشيال : «كهربا نور مصر»
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الصيادلة: إضراب كلي للصيدليات في 12 فبراير المقبل
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في «الأخبار» الإثنين| الرئيس يلتقى ديسالين ويوقع الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد
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جدول مباحثات نتانياهو مع ترامب خلال زيارة البيت الأبيض المرتقبة
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بالفيديو ..قاهر المغرب يضع روشتة عبور مصرلعرين الأسود
أخبار مصر
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السفير البريطانى يتنبأ ويراهن أقرانه: "مصر تفك عقدة المغرب"..ونهنئ المصريين
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عروض فنية تبهر الأطفال المشاركين في فعاليات وزارة الشباب والرياضة بحي الأسمرات
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"السيسي" يبحث مع رئيس الكونغو برازافيل تعزيز العلاقات الثنائية والأزمة الليبية
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عاجل| السيسي يستهل زيارته لإثيوبيا بلقاء نظيره الكيني
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مجلس الوزراء يهنئ منتخب مصر عقب فوزه على المغرب
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الصيادلة: إضراب كلي للصيدليات في 12 فبراير المقبل
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بلاغ سلبي بالاشتباه في مواد متفجرة أمام معرض الكتاب
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في «الأخبار» الإثنين| الرئيس يلتقى ديسالين ويوقع الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد
حوادث
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السيطرة على حريق بالمستشفى اليوناني بالعباسية دون إصابات
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ضبط تهريب "لمبات ليد" بجمارك الإسكندرية
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إخلاء سبيل خالد يوسف بعد التحقيق معه لحيازته أقراص "زانكس"
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الكسب غير المشروع : ننتظر تقارير الخبراء بشأن فحص ثروات «غالي» و«حنفي»
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انفراد| أسباب منع الناشط نجاد البرعي وشقيقته من السفر
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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية غرق مركب رشيد لـ 5 فبراير
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مصرع مزارعين وإصابة آخر في مشاجرة بالمنيا
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ضبط شخص بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي بمصر الجديدة
محافظات
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الشاب الأسواني الذي غير جدول الرئيس "السيسي"
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قرية "بيشة قايد" بالشرقية تودع شهيدها بالدموع.. صور
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عبد العاطي يتلقى تقريرا حول أهم انجازات قطاع الري بشمال سيناء
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الشاب الذى غير جدول السيسى: سعادتى باستجابة الرئيس لا توصف.. وكلماته رسالة لكل مسئول
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"جيلاني" نقيبا للزراعيين بقنا
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بدء تسيير سيارات نجدة مجهزة بكاميرات في أسوان
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نقيب الزراعيين بالوادي: ملفات الإسكان والمعاشات والإرشاد ستشهد دفعة جديدة لأعضاء النقابة
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«بكر» يحصد مقعد نقيب الزراعيين فى السويس.. والسيدات يكتسحن
اقتصاد
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وزير المالية: نجاح إصدار السندات الدولارية رسالة تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الإصلاحات
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وزير المالية : ندرس إصدار سندات بعملات "الين الياباني واليوان الصيني"
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وزير المالية: انتهينا من جولات الترويج للسندات الدولارية
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وزير المالية: رفع حجم طلبات السندات الدولارية لـ 4 مليارات دولار
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نائب وزير المالية: تلقينا 729طلبا لشراء السندات الدولارية بالخارج
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"النصر الصوفي" يثمن مبارده السيسي بإنشاء صندوق لتنمية أسوان
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الرقابة المالية : ثلثا الجمعيات الأهلية التي تقدم التمويل متناهي الصغر بالصعيد
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مدبولي:الدولة تتحمل فروق أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحه
فن
منوعات
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صور| عناوين فوز مصر فى مواجهة المغرب على السوشيال : «كهربا نور مصر»
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أكشاك الفضة تغزو شبين الكوم.. والـ«ما شاء الله» الأكثر مبيعاً
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وزير الرياضة يوجه رسالة للمنتخب قبل مباراة «مصر والمغرب»
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فيديو| سياحة الفيوم تستغيث بعد حادث سقوط فتاتين من "الباراشوت"
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صورة| محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره عبر «تويتر»
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صور| «البطانية بدلا من الجاكيت» شعار شتاء 2017
المرأة والطفل
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مروة البغدادي رئيسا للجنة تحكيم الموسم الثاني في مسابقة ملكة الأناقة
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6 نصائح لـ«تدفئة منزلك» بدون تكلفة
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إهمال وجبة الإفطار لا يفقدك الوزن الزائد
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للأمهات| صحة طفلك تبدأ منذ الحمل.. 7 نصائح لوقايته من الأمراض
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حلو اليوم .. «تارت الشيكولاته بالكرز»
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الطهي على البخار أفضل وسيلة للمحافظة على فوائد الخضروات والصحة
صحة وطب
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مرضى الصحة النفسية يقدمون عرضا مسرحيا في معرض الكتاب
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الصحة : تدريب ٢٦ ألف من الفرق الطبية بالوزارة خلال عام ٢٠١٦
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"القومي للسكان": 2789 جنيها سنويا حد الفقر في مصر
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إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تحذر من منتجات لتخفيف آلام تسنين الأطفال
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إطلاق مؤسسة غير هادفة للربح لعلاج مرضى الأورام في الدلتا
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إقامة أول مؤتمر دولي عن تطوير التعليم الفني للتمريض في مصر
علوم وتكنولوجيا
رياضة
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بالفيديو .. مشجع مغربي : رغم مرارة الخسارة إحنا فرحانين معاكم
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بالفيديو والصور.. الجالية المغربية بالقاهرة تشارك الجماهير الاحتفال بالفوز
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رجاء الجداوي تزغرد عقب فوز المنتخب الوطني على المغرب
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وائل جمعة "عن الفوز على المغرب " العقدة المغربية حلوة بس شقية
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شاهد .. أول تعليق لـ" كهربا" قاهر المغرب " عقب فوز المنتخب الوطني
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بالفيديو .. طاهر أبو زيد : كنت واثق من فوز منتخب مصر على المغرب
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عمرو أديب يرقص بعد فوز المنتخب ويؤكد : العقدة اتحلت بعد 31 سنة
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مرتضي منصور : سعر كهربا وصل لـ 60 مليون يورو
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نادي أنبي لـ"كهربا" البداية والتألق كانت عندنا .. أداء رائع
توك شو
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فيديو.. فرحة هستيرية لـ "لميس الحديدي" لحظة إحراز مصر لهدف الفوز على المغرب
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فيديو | رجاء الجداوي تطلق "زغرودة" على الهواء احتفالًا بفوز منتخب مصر
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فيديو | عمرو اديب: هاناخد الكأس ونوصل كأس العالم ونخلص من ذل مجدي عبد الغني للأبد
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فيديو| حاتم بدوي: "الصحة" فشلت في التفاوض مع الصيادلة حول الإضراب
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فيديو| خالد يوسف: هناك مسلسل للتشهير بي لكسر مصداقيتي كبرلماني
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فيديو| متحدث الوزراء: مشاورات التعديل الوزاري لا زالت مستمرة
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بعد واقعة «زانكس».. خالد يوسف: «لم يكن معي هيروين والنيابة تعامت بشياكة»
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فيديو| أحمد موسى يطلق هاشتاج "#يارب_انصر_مصر"
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فيديو| سيدة الكرتونة: «ببيع وباكل بعرق جبيني ومش عايزة أمد إيدي لحد»
مجتمع
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صور| تكريم محمد صبحي وأنوشكا وسميحة أيوب بالأوبرا
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صور| آلا كوشنير تتألق داخل أحد المراكب النيلية
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صور| ختام مهرجان «طابا هايتس» بتوقيع الريفي وأوكسانا
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صور| عمرو سعد يتحدث عن «مولانا» خلال ندوة «اللوينز»
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صور| «سيلفي» بطلات «آخر ديك في مصر» أثناء متابعة الفيلم بالسينما
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صور| عمرو عبد الجليل ودنيا يحتفلان ببدء تصوير «البارون»
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بالصور.. محمد حماقي يشعل أجواء حفله بشرم الشيخ
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بالصور.. «آلاكوشنير» تتألق على أنغام «الليثي» بزفاف «علي وندى»
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صور| «زلزالي» و«فيكي» يتألقان بحفل تنشيط السياحة في طابا